موعد ونظام قرعة «ثمن» نهائي دوري «أبطال أوروبا»

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن موعد قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، وذلك قبل إسدال الستار على منافسات ملحق ثمن النهائي.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ16 يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.

وتأهلت 8 أندية بشكل مباشر بناء على مراكزها في مرحلة الدوري، وهي:

1- ليفربول (إنجلترا)

2- برشلونة (إسبانيا)

3- أرسنال (إنجلترا)

4- إنتر ميلان (إيطاليا)

5- أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

6- باير ليفركوزن (ألمانيا)

7- ليل (فرنسا)

8- أستون فيلا (إنجلترا).

الأندية المتنافسة على المقاعد المتبقية:

يتنافس 16 ناديا على المقاعد الثمانية المتبقية للدور ثمن النهائي، وسيكتمل عقد المتأهلين مساء غد الأربعاء بإجراء آخر مباريات الدور الإقصائي المؤهل إلى ثمن النهائي.

آلية سحب قرعة دور الـ16:

حسب النظام الجديد للبطولة، من المقرر أن تواجه الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن النهائي فرقا من المتأهلين عبر مرحلة خروج المغلوب.

مراكز الأندية المتأهلة بشكل مباشر

المركزان الأول والثاني: ليفربول – برشلونة

المركزان الثالث والرابع: أرسنال – إنتر ميلان

المركزان الخامس والسادس: أتلتيكو مدريد – باير ليفركوزن

المركزان السابع والثامن: ليل – أستون فيلا

المواجهات المحتملة في ثمن النهائي

ليفربول (المتصدر) وبرشلونة (الوصيف) سينتظران المتأهل من مواجهتي:

باريس سان جيرمان ضد بريست

بنفيكا ضد موناكو

أرسنال (الثالث) وإنتر ميلان (الرابع) سينتظران المتأهل من مواجهتي:

ميلان ضد فينورد

يوفنتوس ضد أيندهوفن

أتلتيكو مدريد (الخامس) وباير ليفركوزن (السادس) سينتظران المتأهل من مواجهتي:

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

سيلتيك ضد بايرن ميونخ

ليل (السابع) وأستون فيلا (الثامن) سينتظران المتأهل من مواجهتي:

كلوب بروج ضد أتالانتا

بوروسيا دورتموند ضد سبورتينغ لشبونة

أهمية قرعة دور الـ16

تعتبر قرعة دور الـ16 واحدة من أكثر اللحظات انتظارا في البطولة، حيث يتم تحديد المواجهات التي قد تجمع بين العمالقة الأوروبيين، كما أنها ترسم المسار المحتمل لكل فريق نحو المنافسة على اللقب، بما في ذلك تحديد الهوية المحتملة للفرق المشاركة في ربع النهائي ونصف النهائي.