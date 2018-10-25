موغريني: لا نريد كبش فداء، نريد المسؤولين عن قتل خاشقجي

حيث قالت موغيريني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، تعليقا على أسلوب تعامل أوروبا مع هذه القضية:

“هناك موقف موحد للاتحاد الأوروبي من علاقاتنا مع السعودية وبالدرجة الأولى بخصوص وجود حاجة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في قضية خاشقجي”.

كما شددت موغيريني على أهمية تنسيق الاتحاد الأوروبي أعماله مع شركائه الدوليين، لافتة إلى أنه أعرب عن موقفه المشترك مع أعضاء مجموعة الـ7 للدول الصناعية الكبرى.

وأضافت موغيريني:

“من البديهي أننا نتوقع مزيداً من الوضوح والشفافية وكذلك درجة أكبر لمحاسبة المسؤولين”.

هذا واعتبرت مفوضة الاتحاد الأوروبي أن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل سلطات السعودية حتى هذه اللحظة لا تسلط الضوء الكافي على هذه القضية.