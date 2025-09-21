سوريا.. الشرع يؤكّد مواجهة دعوات «اللامركزية» طريف يؤكّد: الحل يكمن بحماية الأقليات

استحضر الرئيس السوري أحمد الشرع قانون الإدارة المحلية “رقم 107” الصادر عام 2011، رداً على مطالب “قوات سوريا الديمقراطية” باللامركزية، مؤكداً أن سوريا تعتمد بالفعل بنسبة 90% على نظام لامركزي بموجب هذا القانون.

ورفض الشرع أي نقاش حول الأنظمة الفيدرالية، مشيراً إلى أن هذه المطالب تمثل في حقيقتها أشكالاً من الانفصالية.

وينص قانون الإدارة المحلية رقم 107 على تعزيز الحكم المحلي من خلال نقل السلطات والمسؤوليات إلى المجالس المحلية المنتخبة ومنحها استقلالية إدارية ومالية، بحيث تتولى هذه المجالس مسؤولية الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن مناطقها، بينما تظل الحكومة المركزية مسؤولة عن التخطيط للمشاريع الاستراتيجية الكبرى وسن التشريعات الوطنية، كما يهدف القانون إلى جعل المجتمعات المحلية شريكاً في إدارة مواردها وتحسين مستوى المعيشة ضمن هيكلية انتخابية تمثل إرادة السكان.

وفي سياق متصل، أشار الشرع إلى أن فشل دمج “قوات سوريا الديمقراطية” قبل نهاية العام قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مضيفاً أن تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري إذا لم يتم التكامل بحلول ديسمبر المقبل، بعد أن نجحت دمشق في إقناع أنقرة بإعطاء المفاوضات فرصة بدلاً من شن عملية عسكرية مباشرة.

طريف: الحل يكمن بحماية الأقليات

نفى الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في إسرائيل، أي معرفة أو دور له في إدخال إسرائيل السلاح إلى السويداء السورية ضمن المساعدات المقدمة للمنطقة، مؤكداً أن ما يُتداول حول مشاركته في ذلك لا أساس له من الصحة.

وفي تصريحاته، أعرب طريف عن أسفه الشديد للأوضاع الإنسانية المتدهورة في السويداء نتيجة الحصار المستمر الذي أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، ما زاد من معاناة المدنيين في المنطقة.

وأشار الزعيم الدرزي إلى أن الأزمة أجبرت أكثر من 32 ألف شخص على ترك منازلهم والتهجير إلى مناطق أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 700 شخص من الرجال والنساء الذين تم اختطافهم، موضحاً أن هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة تتطلب تدخل المجتمع الدولي لتخفيف معاناة السكان.

وأكد طريف أن الحلول الدائمة في الشرق الأوسط تتطلب إيجاد آليات لحماية الأقليات، وبخاصة الأقلية الدرزية في سوريا، مشيراً إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لما يجري في السويداء من هدم وتهجير واعتداءات قتل واغتصاب دفعه للضغط على إسرائيل من أجل التدخل الإنساني وتقديم المساعدات اللازمة للمدنيين.

وشدد طريف على أن أي تدخل إسرائيلي يجب أن يكون محدوداً وشفافاً، وأن دوره كزعيم روحي يقتصر على تقديم النصح والضغط لحماية المدنيين وليس المشاركة المباشرة في شحنات السلاح أو العمليات العسكرية.

مسؤول أمني إسرائيلي يشكك في نشاط المبعوث الأميركي ويكشف عن سخرية الشرع والشيباني من توم باراك

شكك القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية، حنان جيفن، في جدوى أنشطة المبعوث الأميركي توم باراك في سوريا، وذلك عقب تقارير عن إمكانية التوصل لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.

وقال جيفن في مقابلة مع قناة “i24 News”: “باراك لا يدرك ماذا يفعل.. والرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني يسخران من تصديقه كل ما يقولانه”.

وأضاف: “حينما أتخيل ما يقوله الشيباني والشرع بين أنفسهما أراهما يسخران ويقولان أن لديهما أمريكيا ساذجا وبإمكانهما أن يفعلا كل شيء، وينجحان بذلك على مدار نصف عام”.

وأكد المسؤول الإسرائيلي السابق أن باراك تبنى موقف سوريا وكأنها دولة معتدلة تسعى للسلام، مع التركيز على إلغاء قانون قيصر، متجاهلاً باقي التطورات في سوريا.

وفي سياق المفاوضات، أفاد موقع “أكسيوس” بأن إسرائيل قدمت مقترحاً مفصلاً لاتفاق أمني جديد، يشمل خريطة تمتد من جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع إسرائيل، لكن سوريا لم ترد بعد وتعمل على إعداد مقترح مضاد، ويهدف الاتفاق المقترح إلى استبدال اتفاق “فك الارتباط” لعام 1974، ويستلزم من سوريا إنشاء منطقة منزوعة السلاح ومنطقة حظر طيران، مع السماح لها ببقاء قوات الشرطة وبعض القوات في مناطق محددة، مقابل انسحاب تدريجي لإسرائيل من الأراضي التي احتلتها مؤخراً، باستثناء موقع على قمة جبل حرمون الاستراتيجي.

وقالت مصادر مطلعة إن المفاوضات تظهر تقدماً لكن لا يبدو أن هناك اتفاقاً وشيكاً، فيما يُنتظر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعاً حاسماً بشأن المفاوضات وفقاً لتقارير القناة 12 العبرية.