المنتخب الوطني يواصل استعداده للقاء «بنين» ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا

تتواصل تدريبات المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم على أرض ملعب طرابلس الدولي استعداداً لمباراته أمام نظيره منتخب “بنين” ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وذلك يوم الاثنين الساعة السادسة مساء.

ودعت وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية، الجـمهـور الـرياضي الليبي للحضور إلى الملعب والمشاركة في تشجيع المنتخب، بالقول، ” جـمهـورنا الـرياضي الـكبير كـونوا كما كـان الـعهد بـكم أوفياء لبلدكم، وتـأكـدوا ان الـمستحيل لـيس ليبياً”.

وأضافت “مـوعدنا الاثنين على تمام السادسة مساء بملعب طرابلس الدولي حضوركم الداعم الأول لـمنتخبكم ووطـنكـم”.

وشددت الوزارة على على أن الدخول لحضور المباراة سيكون مجانا.