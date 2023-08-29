موقع «أكسيوس»: الخارجية الأمريكية غاضبة من إسرائيل بسبب كشف لقاء «المنقوش»

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجهت رسالة شديدة اللهجة للخارجية الإسرائيلية بسبب كشفها عن اللقاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وأوضح موقع أكسيوس أنّ الإدارة الأمريكية أبلغت الخارجية الإسرائيلية أن الكشف عن اللقاء مع حكومة عبدالحميد الدبيبة أضر بجهود واشنطن ومصالحها.

وتنصلت الخارجية الإسرائيلية من مسؤوليتها أو الوزير شخصيا عن الكشف عن لقاء كوهين والمنقوش، وقالت في بيان مقتضب «خلافا لما تم نشره، فإن التسريب المتعلق باللقاء لم يصدر عن وزارة الخارجية أو مكتب الوزير، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.