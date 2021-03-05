موقع أمريكي: الهجوم على وكالة «تويوتا» يعكس انعدام الدولة والقانون في بنغازي

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 5 مارس 2021 - 18:19 | آخر تحديث: 5 مارس 2021 - 18:25 نُشر: الجمعة، 5 مارس 2021 - 18:19
ليبيا
أرشيفية
هجوم "الورفلي" على وكالة تويوتا يعكس انعدام القانون في بنغازي

أفاد موقع “ميدل إيست” الأمريكي، بأن هجوم محمود الورفلي القيادي في قوات حفتر، على مقر وكالة شكرة تويوتا في بنغازي، يعكس انعدام وغياب مؤسسات الدولة والقانون في مناطق سيطرة خليفة حفتر.

ونوه الموقع إلى أن الورفلي الذي كان من المفترض أن يُسلمه حفتر للمحكمة الجنائية الدولية، لا يزال حرا طليقاً ويُمارس هوايته في التخريب بشكل علني دون أي رادع، بحسب الموقع.

وقام الورفلي الأيام الماضية، باقتحام مقر شركة “ماس” وكيل شركة تويوتا في بنغازي، وقام بتحطيم المقر بدعوى الفساد المالي.

وحثث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، في وقت سابق، على اعتقال محمود الورفلي وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها طلبت مساعدة بعض الدول للقبض عليه وتسليمه.

وفي 15 أغسطس 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة قبض بحق محمود الورفلي، الذي ينتمي لقوات حفتر، لارتكابه جرائم حرب وعمليات إعدام جماعية.

آخر تحديث: 5 مارس 2021 - 18:25
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