موقع أمريكي: الهجوم على وكالة «تويوتا» يعكس انعدام الدولة والقانون في بنغازي

أفاد موقع “ميدل إيست” الأمريكي، بأن هجوم محمود الورفلي القيادي في قوات حفتر، على مقر وكالة شكرة تويوتا في بنغازي، يعكس انعدام وغياب مؤسسات الدولة والقانون في مناطق سيطرة خليفة حفتر.

ونوه الموقع إلى أن الورفلي الذي كان من المفترض أن يُسلمه حفتر للمحكمة الجنائية الدولية، لا يزال حرا طليقاً ويُمارس هوايته في التخريب بشكل علني دون أي رادع، بحسب الموقع.

وقام الورفلي الأيام الماضية، باقتحام مقر شركة “ماس” وكيل شركة تويوتا في بنغازي، وقام بتحطيم المقر بدعوى الفساد المالي.

فيديو.. القيادي في قوات #حفتر محمود الورفلي يقتحم مقر شركة «ماس» وكيل شركة «تويوتا» في #بنغازي ويقوم بتحطيم المقر بدعوى الفساد المالي. pic.twitter.com/uljTnQh1Hw — عين ليبيا (@EanLibya) March 2, 2021

وحثث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، في وقت سابق، على اعتقال محمود الورفلي وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها طلبت مساعدة بعض الدول للقبض عليه وتسليمه.

وفي 15 أغسطس 2017، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة قبض بحق محمود الورفلي، الذي ينتمي لقوات حفتر، لارتكابه جرائم حرب وعمليات إعدام جماعية.