موقع أمريكي: من الصعب التأكد من قدرة سيطرة روسيا على قوات «فاغنر»

قال موقع «أتلانتك كاونسل» الأمريكي، إنّه من الصعب التأكد من قدرة وزارة الدفاع الروسية في السيطرة على قوات «فاغنر» إذا قررت المقاومة وتجددت الخلافات بينهما.

وأضاف الموقع أنّ مثل هذا النوع من السيطرة يستحيل تأكيدها في ليبيا وأماكن أخرى في إفريقيا، حيث وجود «فاغنر» أكبر بكثير من أي وجود عسكري روسي نظامي.

وأوضح الموقع أنّ إضعاف أو تقليل قدرة «فاغنر» سيؤثر على حلفاء روسيا المحليين مثل خليفة حفتر، وقائد قوات الدعم السريع السودانية «حميدتي»، وهو ما لن يقبلوه، خصوصا أنّهما لا يملكان أي ضمانات بأنّ وزارة الدفاع الروسية ستُكمل من حيث انتهت «فاغنر».

وأشار التقرير إلى أنّ قوات «فاغنر» العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منتشرة في ليبيا منذ عام 2019، إلى جانب العديد من الدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والسودان وبوركينا فاسو.