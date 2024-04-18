موقع إيطالي: واشنطن تراقب التحركات الروسية شرق ليبيا

أعلن موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي، أنه رصد طائرة بدون طيار نوع “تريتون MQ-4C” تابعة للبحرية الأمريكية فوق المياه الدولية، بين ليبيا واليونان.

وأوضح الموقع المختص بتتبّع الطائرات العسكرية فوق المتوسط، وفق حسابه الرسمي، أن الطائرة في مهمتها الأولى كانت تعمل على مراقبة ما يحدث شرق ليبيا، ربما باهتمام خاص بعدد شحنات الأسلحة والأفراد التي أجرتها روسيا في الأسابيع الأخيرة من ميناء طرطوس السوري.

وبحسب الموقع ذاته، غادر في 12 أبريل الماضي، أسطول تابع للبحرية الروسية يتألف من سفينتي إنزال “أوتراكوفسكي” و”إيفان غرين”، من طرطوس، متجها إلى ليبيا، حيث أفرغ كمية كبيرة من المعدات العسكرية.

يٌشار إلى أن وكالة نوفا الإيطالية أعلنت في 16 أبريل الماضي وصول 5 شحنات عسكرية روسية إلى طبرق خلال 45 يوماً، وأن موسكو نقلت مرتزقة “فاغنر” من قاعدة “براك الشاطئ” إلى دول إفريقية أخرى واستبدلتهم بجنود وزارة الدفاع الروسية.