موقع السويداء 24: وصول دفعة من المرتزقة السوريين التابعين لموسكو من بنغازي إلى سوريا

كشف موقع السويداء 24، عن وصول دفعة من المرتزقة السوريين ممن جندتهم روسيا للعمل في ليبيا مطلع الشهر الحالي، إلى قاعدة حميميم الروسية، قادمة من مطار بنغازي في ليبيا، السبت الماضي، ومنهم عشرات المقاتلين من السويداء.

وذكر مصدر لموقع السويداء 24، وهو أحد العائدين من ليبيا، أنّه لم يبق إلا كتيبة واحدة من المرتزقة السوريين في ليبيا، ولم ترسل القوات الروسية دفعات جديدة بدلاً من العائدين، كما جرت العادة، مما يشير إلى تقليصها أعداد المجندين السوريين على الأراضي الليبية، دون معرفة سبب تقليص المرتزقة في ليبيا.

وأضاف المصدر إلى أنّه قضى سبعة أشهر في ليبيا، برفقة 300 مقاتل سوري، وكانت مهامهم تقتصر على حراسة منشآت تخضع لسيطرة القوات الروسية، ولم يخوضوا أي عمليات قتالية، ومنحتهم القوات الروسية مبلغ 700 دولار عن كل شهر، وجرى تسلم مستحقاتهم بقاعدة حميمم بسوريا.

وتابع المصدر أنّ المرتزقة السوريين العائدين من ليبيا لم يتلقوا حتى الأن أي عرض من روسيا للسفر إلى أوكرانيا، لافتا إلى وجود وعود من الشركات الأمنية، بإرسال مقاتلين سوريين إلى مالي، في نهاية شهر أبريل القادم.