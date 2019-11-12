موقع تويتر يحجب حساب نجل حسن نصر الله

قام موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الثلاثاء بحجب حساب جواد نصر الله نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية.

حيث كتب على الصفحة المغلقة أن تويتر يعلق الحسابات التي تنتهك قواعد الموقع، التي شرحها عبر رابط منفصل، ومن بينها العنف، الإرهاب، التطرف العنيف، الاستغلال الجنسي للأطفال، الاعتداء، التحرش، التحريض على الكراهية، الانتحار، إيذاء النفس، الوسائط الحساسة، الرسوم العنيفة، خدمات غير قانونية وغيرها من المحظورات المرتبطة بالخصوصية.

هذا وتأتي خطوة تويتر بعد عام على إدراج وزارة الخزانة الأمريكية جواد حسن نصر الله، على قائمة الإرهاب، في أكتوبر 2018.

كما اعتبرت الولايات المتحدة حينها، جواد نصر الله مسؤولاً عن هجمات إرهابية في إسرائيل والضفة الغربية، واتهمته بتجنيد فلسطينيين من أجل شن هجمات على إسرائيل.