موقع فرنسي: الجزائر مارست ضغوطا للمصالحة بين تونس وحكومة «الدبيبة»

قال موقع مغرب إنتلجنس الفرنسي إنّ الجزائر مارست ضغوطا هائلة من أجل الوساطة في مصالحة بين تونس وطرابلس بهدف التوفيق بين الطرفين اللذين كانا على خلاف بسبب العديد من سوء التفاهم السياسي.

وكشف مغرب إنتلجنس أنّ الجهود السرية التي تبذلها السلطات الجزائرية، قد آتت أكلها من خلال تحسن العلاقات الثنائية بين تونس وحكومة طرابلس بشكل ملحوظ، وأن الرئيس التونسي قيس سعيد سيحصل قريبًا على ثمار البداية الواعدة للمصالحة.

وذكر الموقع الفرنسي أنّّ العلاقات بين الحكومتين التونسية والليبيين لم تكن جيدة منذ وصول الدبيبة إلى السلطة في مارس 2021، رغم أن الرئيس اسعيد هو أول رئيس يسافر إلى ليبيا، بعد أيام قليلة من دخول حكومة الوحدة الوطنية طرابلس.

وأضاف الموقع أنّ الموضوع الرئيسي الذي أثار التوترات بين طرابلس وتونس، يتعلق بالنزاعات المالية بين الليبيين وتونس حول 900 مليون دولار من الديون الليبية المستحقة لفائدة تونس لم يتم سدادها في وقت تمر فيه تونس المجاورة بأزمة مالية رهيبة.

وتابع الموقع أنّ هذا النزاع أدى إلى إطالة أمد عرقلة أنشطة العمال ورجال الأعمال التونسيين في ليبيا، حيث تم تأجيل اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي كان من المقرر عقدها في أبريل 2021 أكثر من مرة منذ صعود الدبيبة إلى السلطة في طرابلس.

وأوضح الموقع أنّ تدخلات الجزائر مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، أدت إلى حل الموقف من خلال السماح بإطلاق عملية مصالحة حقيقية، إذ طمأن الدبيبة خلال زيارته الرسمية الأخيرة لتونس بعزم بلاده سداد نحو 250 مليون دولار.

وأشار الموقع الفرنسي إلى تصريحات الدبيبة خلال الزيارة والتي وعد فيها بتقوية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، مؤكدا أنّ ليبيا لا تزال في مرحلة البناء وتحتاج إلى الخبرات والمهارات التونسية.