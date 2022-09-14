موقع فرنسي: «الدبيبة» منع سفراء ومبعوثين من الذهاب إلى مصراتة للقاء «باشاغا»

قال موقع أفريكا إنتيليجنس الفرنسي إنّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضت منح تأشيرة دخول إلى المبعوث الألماني إلى ليبيا كريستيان بوك. «»

وأوضح الموقع الفرنسي أنّ حكومة الدبيبة منعت دبلوماسيين من السفر إلى مصراتة للقاء رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وتابع الموقع الفرنسي أنّ الدبيبة استاء من رغبة المبعوث الألماني في زيارة “مصراتة للقاء فتحي باشاغا، حيث أنّ بوك اقترح على ليبيا تشكيل فريق موحد يتألف من ممثلين عن كل طرف للمشاركة في قمة برلين.

وذكر الموقع الفرنسي أنّ الدبيبة حثّ واشنطن ولندن على التمسك بشرعية حكومته في طرابلس، وأنّه جرى منع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند ونظيره البريطاني كارولين هورندال من الذهاب إلى مصراتة أو شرق ليبيا في وقت سابق.

وأضاف الموقع الفرنسي أنّه اقترن منع السفير الأمريكي من زيارة برقة بحادثة إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للأفريكوم فوق بنغازي، وأنّ مسؤولية إسقاط الطائرة لا يتحملها الدبيبة بل تتحملها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومرتزقة فاغنر التابعة له.