موقع فرنسي: 200 مليون دولار سنويًا يدفعها «حفتر» لمرتزقة فاغنر

وأوضح تقرير للموقع الفرنسي أنّ مجموعة فاغنر الروسية المقربة من الكرملين تقوي شبكتها في أفريقيا عبر نشر رتزقتها في ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، مستندا إلى تقرير لخبراء الأمم المتحدة الذي ذكر أن المجموعة الروسية، تعمل بنظام مبهم من الشركات الوهمية من أجل إخفاء تورط مؤسسها يفغيني بريجوزين في الانتهاكات.
ووصف تقرير الموقع الفرنسي مرتزقة فاغنر بأنّهم جيش الظل لفلادمير بوتين، وأنّهم ليس لهم وجود قانوني في روسيا وقد أنشئت هذه الشركة في 2014 من قبل جندي سابق في القوات الخاصة الروسية ديميتري أوتكين، ويتم تمويلها ورعايتها من رجل الأعمال يفغيني بريجوزين.
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