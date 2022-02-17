موقع فرنسي: 200 مليون دولار سنويًا يدفعها «حفتر» لمرتزقة فاغنر

قال موقع شالنج الفرنسي إنّ خليفة حفتر كان يدفع لمرتزقة فاغنر في ليبيا 200 مليون دولار سنويًا وفقًا لمعلومات استخباراتية فرنسية.

وبيّن تقرير للموقع الفرنسي أن مرتزقة فاغنر موجودين في كل المسارح ومتورطين في انتهاكات في ليبيا وفق تقرير أعده خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا موجه إلى مجلس الأمن في 8 مارس 2021.