موقف سيارة معروض للبيع بسعر «نصف مليون يورو»!

كشفت هيئة “آر تي إل” الإعلامية الهولندية، عن “عرض مساحة لوقوف السيارات “متاخمة لحديقة فوندل بارك”، أكبر مساحة خضراء في أمستردام، للبيع بمبلغ يقرب من نصف مليون يورو”.

ونقلت وكالة رويترز، عن الهيئة قولها: “هذه المساحة لركن السيارة، المعروضة مقابل 495 ألف يورو على موقع “فوندا” العقاري، هي أغلى مكان لوقوف السيارات في البلاد”.

ووفق الهيئة، “بحسب الإعلان الذي نشرته الوكالة العقارية “ي. هويله”، تبلغ مساحة موقف السيارات 18 مترا مربعا، وتقع في “مجمع مسور في شارع التسوق الأكثر شهرة وتميزا في هولندا”.

وبحسب الهيئة، “وفق الإعلان، يمكن أيضا استئجار الموقف الواقع في “شارع بي. سي. هوفسترات”، على مقربة من متحفي “رايكميوزيم وفان غوخ”، مقابل 750 يورو شهريا”.

وأشارت الهيئة إلى أن “مواقف السيارات أصبحت نادرة أكثر فأكثر، وبالتالي فإن قيمتها تتزايد، لكن مثل هذا المكان لا يساوي بالطبع نصف مليون يورو”.