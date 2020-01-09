موقف طريف يتسبب في تأخير تدريبات برشلونة بالسعودية

فريق برشلونة يتأخر عن التدريبات بالسعودية [عربي21]

تعرض نادي برشلونة لموقع طريف في السعودية، الأربعاء، جعله يتأخر عن التدريبات بحوالي 50 دقيقة عن موعدها المحدد.

وضل سائق حافلة فريق برشلونة الطريق أثناء توجهه لملعب تدريبات نادي اتحاد جدة السعودي للاستعداد لمواجهة أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر، الخميس، على ملعب (مدينة الملك عبد الله الرياضية).

وكانت الحافلة تقل المدرب إرنستو فالفيردي، وقائد الفريق سرجيو بوسكيتس، اللذين كانا سيحضران المؤتمر الصحفي أمام وسائل الإعلام قبل خوض الحصة التدريبية. بينما وصل باقي أعضاء الفريق الكتالوني تقريبا في الموعد المحدد سلفا، ووصل المدرب وبوسكيتس في وقت لاحق.

وإزاء هذا الموقف الطارئ، كشف البلاوغرانا أن فالفيردي هو من سيحضر فقط المؤتمر الصحفي، وسيكون عقب نهاية المران، وليس قبله كما جرت العادة. وتواصل مسؤولو البارصا مع نظرائهم في الفريق المدريدي، الذي يتدرب على ملاعب فريق أهلي جدة، أيضا لتأخير موعد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني والظهير الأيمن الإنجليزي كيران تريبيير، إلا أن إدارة الأتلتي أبقت على الموعد المحدد من قبل.

ويضرب برشلونة، بطل الليغا، موعدا مع أتلتيكو مدريد الخميس، في ثاني مواجهات نصف نهائي كأس السوبر الأول في التاريخ، الذي يقام بمشاركة 4 فرق بنظام خروج المهزوم من نصف النهائي.

وسيحتضن ملعب مواجهتي نصف النهائي (مدينة الملك عبد الله الرياضية) في جدة ذاته المباراة النهائية يوم الـ12 من الشهر الجاري.