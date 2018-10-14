موناكو الفرنسي يتخذ من «تييري هنري» مُدرباً له

وأعلن موناكو في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت حيث قال:

“تم تعيين تييري هنري، مدربا للفريق، لثلاث مواسم قادمة، حتى عام 2021”.

هذا وسيبدأ هنري العمل في النادي، يوم الاثنين المقبل، وسينضم إليه كل من جواو كارلوس فالادو، مدرب بنفيكا تحت 23 عاما، وباتريك كوامي أمبادو، الذي كان يعمل في أكاديمية أرسنال.

يُذكر أن هنري قد بدأ مسيرته الاحترافية مع موناكو عام 1994 وبقي في صفوفه حتى 1999، وأحرز معه لقب الدوري المحلي عام 1997، ثم خاض تجربة خجولة جدا مع يوفنتوس 1999 قبل أن يحل في لندن للدفاع عن ألوان أرسنال بين عامي 1999-2007 الذي أصبح هدافه التاريخي.

خاض بطل مونديال 1998 وكأس أوروبا 2000 تجربة ناجحة أيضا مع برشلونة الإسباني الذي توّج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2009، قبل أن ينهي مسيرته في الولايات المتحدة مع نيويورك ريد بولز بين عامي 2010 و2014 وتخلل هذه الفترة إعارته إلى أرسنال عام 2012.