مونديال 2026 «الأكبر في التاريخ».. نجوم عالميون يحيون حفلات الافتتاح

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خطة احتفالية غير مسبوقة لإطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عبر تنظيم حفلات افتتاحية في الدول الثلاث بمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى العالميين.

وأوضح “فيفا” أن البطولة ستنطلق في 11 يونيو 2026 من العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تقام المباراة الافتتاحية بين المنتخبين المكسيكي والجنوب إفريقي على ملعب “أستيكا”، الذي سيحمل اسم “ملعب مدينة مكسيكو” خلال منافسات البطولة.

ويشهد حفل الافتتاح في المكسيك مشاركة عدد من أبرز الفنانين، بينهم المغني الكولومبي جي بالفين، وفرقة “مانا” المكسيكية، والمغني أليخاندرو فرنانديس، إلى جانب بيليندا وليلا داونز، إضافة إلى المغنية الجنوب إفريقية تايلا.

وفي 12 يونيو، تنتقل أجواء البطولة إلى كندا، حيث تستضيف مدينة تورونتو احتفال افتتاح مباراة المنتخب الكندي أمام البوسنة والهرسك، بمشاركة الفنانين آلانيس موريسيت ومايكل بوبليه وأليشيا كارا وجيسي رييز.

وفي اليوم ذاته، تنطلق احتفالات الولايات المتحدة مع مواجهة المنتخب الأمريكي ونظيره الباراغواياني في مدينة لوس أنجلوس، ضمن عرض ترفيهي ضخم تقوده المغنية الأمريكية كاتي بيري، بمشاركة فيوتشر، وليزا، والنجمة البرازيلية أنيتا، إضافة إلى ريما وتايلا.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن هذه الاحتفالات تعكس “الحجم الاستثنائي” للبطولة، مشيرًا إلى أن تنوع الفنانين المشاركين يجسد التعدد الثقافي في الدول المستضيفة، ويبرز قدرة الموسيقى على توحيد جماهير كرة القدم حول العالم.

كما يعتزم “فيفا” تنظيم فعاليات خاصة خلال مباريات دور الـ16 في مدينتي هيوستن وفيلادلفيا يوم 4 يوليو، تزامنًا مع الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستمر البطولة على مدار ستة أسابيع، مع مشاركة فنانين إضافيين بينهم داني أوشن وسانجوي، فيما شدد المنظمون على أن الجماهير ستكون جزءًا أساسيًا من العروض الفنية والاحتفالات المصاحبة للمونديال.

ويُنتظر أن تشهد نسخة 2026 أكبر توسع في تاريخ كأس العالم، سواء من حيث عدد المنتخبات المشاركة أو حجم الفعاليات الجماهيرية والترفيهية المصاحبة للبطولة.

⚽️ ФИФА проведет церемонии открытия на всех трех первых матчах ЧМ-2026 с участием стран-хозяек. На каждом стадионе выступят местные артисты: в США – Кэти Перри, в Канаде – Майкл Бубле, в Мексике – группа Maná (The Athletic)



— Спортс" (@sportsru) May 9, 2026