مونديال الأندية ينطلق بمواجهة إنتر ميامي والأهلي.. غيابات تهدد التشكيلتين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب “هارد روك” في ميامي بولاية كاليفورنيا، حيث تنطلق منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمباراة مثيرة تجمع الأهلي المصري ونادي إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، فجر الأحد عند الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي، عن غياب ثلاثة لاعبين بارزين عن صفوف الفريق في مواجهة الأهلي المصري، وأكد ماسكيرانو في مؤتمر صحفي أن الظهير الأيسر الإسباني المخضرم جوردي ألبا ولاعب الوسط الدفاعي يانيك برايت بالإضافة إلى غونزالو لوغان، سيغيبون بسبب الإصابات التي يعانون منها، مشيرًا إلى أن الفريق يأمل في عودتهم في المباراة الثانية.

وتعد غيابات جوردي ألبا، الذي يعاني من إصابة في عضلات الساق، ويعد لاعبًا أساسيًا في مركز الظهير الأيسر ومصدرًا رئيسيًا للتمريرات الحاسمة لنجم الفريق ليونيل ميسي، إضافة إلى يانيك برايت الذي يقدم أداءً مميزًا بخبرته البدنية في خط الوسط، ضربة قوية لإنتر ميامي قبل المواجهة المهمة.

وتضم المجموعة الأولى في البطولة إلى جانب الأهلي وإنتر ميامي، نادي بورتو البرتغالي ونادي بالميراس البرازيلي.

❌ Jordi Alba is OUT for the Club World Cup opener.



Inter Miami head coach Javier Mascherano confirms what was suspected: Alba as well as Gonzalo Lujan and Yannick Bright will miss the first game vs Al Ahly.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/iXXjSmp9Pu — Franco Panizo (@FrancoPanizo) June 13, 2025

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

تُفتتح منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة، بمباراة مثيرة تجمع بين الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي.

التاريخ والوقت: المباراة تقام فجر الأحد عند الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

المكان: ملعب “هارد روك” في ميامي، ولاية كاليفورنيا.

البث: تُبث المباراة عبر قناة “MBC مصر” ومنصة “ديزن” (DAZN).

تنتمي المباراة للجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانب الأهلي وإنتر ميامي، نادي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وتشهد نسخة 2025 من كأس العالم للأندية تطورًا كبيرًا في الشكل والتنظيم، إذ تقام لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا موزعة على 8 مجموعات، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي تم الإعلان عنه في قرعة أقيمت في 5 ديسمبر 2024 بمدينة ميامي، تأتي البطولة لتعويض النسخة السابقة التي كانت تقام سنويًا بمشاركة 7 فرق فقط، بينما نسخة 2025 ستُقام كل أربع سنوات بمشاركة واسعة.