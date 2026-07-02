مونديال 2026 يعيد كتابة تاريخ الهدافين.. «ميسي ومبابي» في الصدارة

تواصل بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كتابة فصلٍ استثنائيٍّ في تاريخ كرة القدم، بعدما شهدت تغييراً غير مسبوقٍ في صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمونديال، وهو الرقم الذي ظل لسنواتٍ طويلةٍ مسجلاً باسم المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه.

وبحسب بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اعتلى قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي صدارة الهدافين التاريخيين لكأس العالم برصيد 19 هدفاً، متجاوزاً الرقم الذي حمله ميروسلاف كلوزه لسنوات.

وجاء وصول ميسي إلى القمة بعد تألقٍ هجوميٍّ لافتٍ في النسخة الحالية، إذ سجل أول هاتريك في مسيرته بكأس العالم أمام منتخب الجزائر في افتتاح مشوار منتخب الأرجنتين، قبل أن يضيف ثنائيةً أمام منتخب النمسا، ثم هدفاً أمام منتخب الأردن في ختام دور المجموعات.

ورفع ميسي رصيده إلى 19 هدفاً خلال ست مشاركاتٍ في كأس العالم، امتدت من نسخة 2006 وحتى مونديال 2026، بعدما خاض 29 مباراةً في البطولة.

وفي المقابل، يواصل مهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي تقدمه السريع في سجل هدافي كأس العالم، بعدما ارتقى إلى المركز الثاني برصيد 18 هدفاً، متجاوزاً بدوره رقم ميروسلاف كلوزه.

وسجل مبابي ثلاث ثنائياتٍ متتاليةٍ خلال النسخة الحالية، جاءت أمام منتخبات السنغال والعراق والسويد، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 18 هدفاً.

ووصل المهاجم الفرنسي إلى هذا الرقم خلال 18 مباراةً فقط في ثلاث نسخٍ من كأس العالم، بعدما أحرز أربعة أهدافٍ في نسخة 2018، وثمانية أهدافٍ في نسخة 2022، ثم أضاف ستة أهدافٍ في البطولة الحالية، بمعدلٍ تهديفيٍّ يبلغ هدفاً في كل مباراة، ليؤكد مكانته بين أبرز المرشحين لاعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين مستقبلاً.

وأدى صعود ميسي ومبابي إلى تراجع المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزه إلى المركز الثالث برصيد 16 هدفاً، سجلها خلال 24 مباراةً عبر أربع نسخٍ من كأس العالم، هي 2002 و2006 و2010 و2014.

ويحتل المهاجم البرازيلي رونالدو المركز الرابع برصيد 15 هدفاً في 19 مباراة.

ويأتي المهاجم الألماني جيرد مولر خامساً برصيد 14 هدفاً سجلها خلال 13 مباراةً فقط في نسختي 1970 و1974، بينما يحتل المهاجم الفرنسي جوست فونتين المركز السادس برصيد 13 هدفاً، سجلها جميعها في نسخة 1958.

ويتقاسم قائد منتخب إنجلترا هاري كين المركز ذاته برصيد 13 هدفاً، بعدما رفع حصيلته إلى خمسة أهدافٍ في النسخة الحالية، إضافةً إلى ستة أهدافٍ في مونديال 2018 وهدفين في نسخة 2022، خلال 15 مباراةً في ثلاث مشاركات.

ويحل الأسطورة البرازيلية بيليه في المركز الثامن برصيد 12 هدفاً، يليه كلٌّ من الألماني يورغن كلينسمان والمجري ساندور كوتشيس برصيد 11 هدفاً لكلٍّ منهما.

وتضم قائمة اللاعبين الذين سجلوا 10 أهدافٍ في تاريخ كأس العالم كلاً من الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والبيروفي تيوفيلو كوبيلاس، والبولندي جرزيجورز لاتو، والإنجليزي جاري لينيكر، والألماني توماس مولر، والألماني هلموت ران.

كما تضم قائمة أصحاب التسعة أهداف أسماءً بارزةً، هي: البرازيلي أديمير، والإيطالي روبرتو باجيو، والبرتغالي إيزيبيو، والبرازيلي جيرزينيو، والإيطالي باولو روسي، والألماني كارل هاينز رومينيغه، والألماني أوفه زيلر، والبرازيلي فافا، والإيطالي كريستيان فييري، والإسباني ديفيد فيا، وذلك وفقاً لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

هذا وتُعد قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم واحدةً من أبرز السجلات الفردية في تاريخ كرة القدم، نظراً إلى صعوبة الحفاظ على المعدلات التهديفية المرتفعة عبر عدة نسخٍ من البطولة، التي تُقام كل أربعة أعوام، وتجمع أفضل منتخبات العالم.