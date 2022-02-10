مؤسسة النفط تُوقع مذكرة تفاهم مع «سوناطراك» الجزائرية

شهد المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم الخميس، التوقيع على اتفاقية تفاهم بين المؤسسة و”سوناطراك” الجزائرية، حيث وقع رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، والرئيس و المدير العام لشركة “سوناطراك” الجزائرية توفيق حكار، على اتفاقية تفاهم تعود بموجبها “سوناطراك” لاستكمال التزاماتها التعاقدية السابقة، وتطوير الحقول المكتشفة.

وأوضح مصطفى صنع الله، إن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور المستمر بين المؤسسة و”سوناطراك” الجزائرية، لتحقيق المصالح المشتركة بين المؤسستين بحكم الجوار والخبرة الكبيرة لـ”سوناطراك “، ومساهماتها في فترة السبعينيات في تطوير قطاع النفط الليبي على مستويات عدة كالحفر والاستكشاف والتكرير وبناء القدرات.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تعول على الخبرات الجزائرية وتدعوها للمساهمة في إصلاح البنى التحتية وخطوط نقل النفط وإعادة تأهيل وبناء الخزانات، قائلا إن ليبيا والجزائر يزخران بإمكانيات كبيرة من النفط والغاز، وهو ما يُعطي فرص جيدة للاستثمار إضافة لأهمية الموقع الجغرافي للبلدين الذي يمكنهما من تعزيز استقرار الطاقة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا، خاصة في ظل الأزمة التي تشهدها أوروبا في توفير الغاز، معرجا على اكتشافات ليبيا الغازية، وتحديدا في منطقة الحمادة، التي تسعى المؤسسة لوضعها على الإنتاج، مؤكدا أن الطلب على الطاقة سيظل رئيسيا ومستمرا، معربا عن تطلع المؤسسة لتعزيز العلاقة مع “سوناطراك ” وفتح شراكات جديدة تخدم المصلحة العامة للمؤسستين.

من جهته، أشاد الرئيس و المدير العام لشركة “سوناطراك ” الجزائرية توفيق حكار، بحفاوة الاستقبال التي أظهرها مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط، كما أعرب عن جزيل شكره لحسن الاستقبال للوفد المرافق له.

وعدّ حكار، هذا اللقاء تمهيدًا لرجوع لشركة “سوناطراك” لاستكمال التزاماتها التعاقدية في ليبيا، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتعاون مع شركات المؤسسة لتنفيذ أعمال عدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في قاعة السرير في مقر المؤسسة، بعد تقديم شركة “سوناطراك”، عروضا مرئية لقدرات وخبرات الشركات التابعة لها في مجال الخدمات البترولية، وعلى جميع المراحل ” الجيوفيزياء، الاستكشاف، حفر الآبار، الصيانة، البناء والانشاءات، والتدريب وتكوين المهارات”.

وتوالى تقديم كلمات المشاركين من الجهات المعنية بالتوقيع على الاتفاقية بالمؤسسة، وأكدت في مجملها على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة و”سوناطراك ” في مجال النفط والغاز.

وقد عقدت الشركات الفرعية التابعة لسوناطراك والمؤسسة، اليوم الخميس، سلسلة من الاجتماعات الثنائية التي ستسهم في التمهيد لرجوع “سوناطراك” لاستكمال التزاماتها التعاقدية، واستئناف أنشطتها في الاستكشاف والإنتاج في ليبيا.

وحضر التوقيع من جانب المؤسسة، أعضاء مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، والعماري محمد، وجاد الله العوكلي، ومديرو العموم بالإدارات القانونية والمالية وتنمية الموارد البشرية، والتسويق الدولي، والصيانة والمشاريع، والحاسب الآلي والاتصالات، والإنتاج، وعدد من المختصين، إضافة لرؤساء لجان إدارة عدد من الشركات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة وهي (شمال أفريقيا، الوطنية للإنشاءات، معهد النفط للتدريب والتأهيل، الجوف، الهروج، مرزق، الوطنية للحفر وصيانة الآبار، المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية، معهد النفط الليبي).

ومن جانب “سوناطراك ” حضر نائب رئيس الشركة المكلف بتطوير الأعمال والتسويق فتحي عرابي، ومدير عام SIPEX BVI نصيرة ميراڤني، ومدير عام المؤسسة الوطنية لخدمة الآبار عبد الله خلوط، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتنقيب محمد بن نزار، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء عبد القادر شرفاوي، ومدير عام المؤسسة الوطنية لحفر الآبار عمار سرقين، ومدير عام شركة الهندسة المدنية والبناء عبد الغني بن جبة، والمدير العام للمعهد الجزائري للبترول عبد القادر ڤنون، ومدير عام المؤسسة الوطنية للقنوات عبد الكريم شهيلي، ومدير الاتصال بشركة “سوناطراك ” آمال باغلي، والوفد المرافق لهم.

وفي الختام، جدد الرئيس والمدير العام لشركة “سوناطراك ” توفيق حكار، شكره لمصطفى صنع الله، لإتاحة الفرصة مرة أخرى لـ”سوناطراك ” لتجديد تمسكها بعقودها واستكمال التزاماتها التعاقدية، ولإتاحة المجال لبحث سبل تطوير الحقول المكتشفة في أقرب الآجال.

من جانبه قال مصطفى صنع الله، إن هذا اللقاء ناقش سبل تطوير العلاقات بين الجانبين، واستئناف نشاط “سوناطراك” في ليبيا، معربا عن وجود مؤملات كبيرة في منطقة الحمادة والتي هي منطقة عمليات الشركة، مؤكدا أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيبدأ فورا.

يُذكر أن “سوناطراك ” الجزائرية علقت نشاطها في ليبيا أول مرة في 2011، وعادت للنشاط في 2012، قبل أن تتوقف ثانية في 2015 بسبب تدهور الوضع الأمني في البلاد.

و”سوناطراك” هي شركة عمومية جزائرية شكلت لاستغلال الموارد البترولية في الجزائر، وهي الآن متنوعة الأنشطة تشمل جميع جوانب الإنتاج الاستكشاف والاستخراج والنقل والتكرير، وقد نوعت في أنشطتها البتروكيمياويات وتحلية مياه البحر.