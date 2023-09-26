مياه الأمطار.. الرّقم واحد في الشُّرب والاستخدام فهي مرشّحة طبيعياً وفوائدها خارقة

مياه الأمطار هي مياه طبيعية تهطل من الغيوم وتتجمع على سطح الأرض، وهي مصدر مهمّ للمياه العذبة، وهي المصدر الأفضل على الإطلاق لاستخدامها للشرب والاستحمام والزراعة والطاقة.

فوائد مياه الأمطار للشرب والجسم:-

مياه الأمطار هي ماء نقي وخالٍ من الملوثات والشوائب والجير، مما يجعلها آمنة للشرب، فتحظى بنقاء وسلامة الدم والكلى، وعند الاستحمام بها تحافظ على صحة رطوبة ومسامات الجلد، وأيضاً تحافظ على سلامة وصحة الشعر من التلف، وبالتالي ستتمتع عن طريقها بجسم صحي بالكامل، فهي مياه مرشحة طبيعياً من الله سبحانه وتعالى، إذ أنها غنية بالمعادن، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

عكس تلك المياه المفلترة والمرشحة صناعياً فهي تفتقد لأهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وبالتالي ضررها أكثر من نفعها.

فوائد مياه الأمطار للزراعة:-

مياه الأمطار هي مصدر مهم للرّيّ في المناطق الريفية، حيث لا توجد أنظمة ري متطورة، كما أنها تساعد على تقليل انجراف التربة وتحسين خصوبتها، ومياه الأمطار تساعد على نمو وتحفيز الأشجار والأوراق والثمار بقوة مضاعفة على أي نوع من المياه الأخرى.

فوائد مياه الأمطار للطاقة:-

يمكن استخدام مياه الأمطار لتوليد الطاقة الكهرومائية، وذلك عن طريق بناء السدود لتحويل تدفق المياه إلى توربينات كهربائية. كما يمكن استخدامها لتوليد الطاقة الحرارية الشمسية، وذلك عن طريق تجميع مياه الأمطار في خزانات لتسخينها باستخدام الطاقة الشمسية.

صحة مياه الأمطار:-

بشكل عام، تعتبر مياه الأمطار آمنة للشرب والاستخدام من مصدرها المباشر، ولكن هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر على صحتها في طريقة تجميعها وتخزينها، مثل:

القرب من مصادر التلوث، مثل المصانع والمزارع.

التعرض للمواد الكيميائية، مثل مبيدات الآفات والأسمدة.

التعرض للنفايات البشرية.

للحفاظ على صحة مياه الأمطار، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلوثها، مثل:

بناء السدود والخزانات لجمع مياه الأمطار بعيدًا عن مصادر التلوث.

تثبيت أنظمة لتعقيم مياه الأمطار المخزنة قبل استخدامها.

توعية السكان بأهمية حماية مياه الأمطار من التلوث.

مياه الأمطار هي مصدر مهم للمياه العذبة، ويمكن استخدامها بطرق عديدة لتحسين جودة الحياة، من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تلوثها، يمكننا الحفاظ على صحتها وضمان توفرها والاستفادة منها استفادة عظيمة تصنع المستحيل.