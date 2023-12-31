مياه النهر الصناعي تتدفق إلى الرجبان لأول مرة

تدفقت مياه النهر الصناعي أمس المياه إلى مدينة الرجبان، لتصلها المياه لأول المرة من المشروع المتوقف منذ 13 عاما.

وقال صلاح الساعدي المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إن المياه ستصل إلى المدينة بكمية 10 آلاف لتر مكعب يوميا، مضيفا أن الجهاز سيعمل على وصول المياه إلى مدينتي جادو والرحيبات وتغذيتهما من خط (أبوزيان – الرحيبات).

و تابع الساعدي: “لن نتوقف عن العمل حتى تصل المياه إلى كل بيت بمناطق باطن الجبل ومدن المنطقة الغربية”.

وفور الاعلان عن وصول المياه إلى الرجبان وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الشكر والثناء لرجال جهازي تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، لإنجازهم مسارات مهمة في المشروع المتوقف منذ أكثر من 13 عاما.

وعبر رئيس الحكومة عن تهنئته “لأهلنا في الرجبان وكل مدن الجبل” مؤكدا أن ذلك يعتبر أولى الخطوات نحو تغذية التجمعات السكنية الأخرى في باقي مدن الجبل.