مياه النهر الصناعي تغيب عن عروس البحر

هذا وأفاد العمال بشركة المياه والصرف الصحي بانخفاض ضخ المياه بصورة كبيرة في شبكة المدينة.

في سياق متصل قالت بلدية طرابلس المركز أنه بعد التواصل مع العديد من الجهات ابلغ المسلحين المشغلين بإدارة النهر بترهونة بإعادة ضخ المياه، حيث سيستمر غياب المياه عن المدينة لحين إنجاز عمليات إعادة الضخ.