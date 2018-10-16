مياه النهر الصناعي تغيب عن عروس البحر

أعلنت بلدية طرابلس في منشور لها أن مياه النهر ستنقطع عن مدينة طرابلس نتيجة قيام مجموعة مسلحة في منطقة ترهونة بإرغام مشغلي حجرة التحكم بمقر النهر الصناعي على إيقاف ضخ المياه المتجه لطرابلس الكبرى احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المغذي لمصنعي الإسمنت بسوق الخميس ومصنع النبع بقصر بن غشير.
هذا وأفاد العمال بشركة المياه والصرف الصحي بانخفاض ضخ المياه بصورة كبيرة في شبكة المدينة.
في سياق متصل قالت بلدية طرابلس المركز أنه بعد التواصل مع العديد من الجهات ابلغ المسلحين المشغلين بإدارة النهر بترهونة بإعادة ضخ المياه، حيث سيستمر غياب المياه عن المدينة لحين إنجاز عمليات إعادة الضخ.
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