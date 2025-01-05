«ميتا» تتجه نحو توسيع استخدام «الذكاء الاصطناعي» في منصاتها

تتجه شركة “ميتا” المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتسآب”، للتوسع في استخدام تكنولوجيا “الذكاء الاصطناعي”.

وأفادت صحيفة “فاينانشل تايمز”، أنه “من أجل الحفاظ على قاعدة مستخدمي منصاتها وجذب الأجيال الأصغر، تعتزم “ميتا” إطلاق مجموعة جديدة من منتجات “الذكاء الاصطناعي” ومنها أداة لمساعدة المستخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي لكل من “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وبحسب الصحيفة، قال كونور هايس نائب رئيس “ميتا” لمنتجات “الذكاء الاصطناعي التوليدي”: “إننا نتوقع أن تتواجد شخصيات “الذكاء الاصطناعي” على منصاتنا بنفس الطريقة التي تتواجد بها حاليا حسابات المستخدمين”.

وأضاف أن “هذه الشخصيات الآلية ستكون مثل الملفات التعريفية للمستخدمين، فتضم سير ذاتية وصورا شخصية وتكون قادرة حتى على إنشاء ومشاركة المحتوى المدعوم “بالذكاء الاصطناعي”.

وأضاف: “ستطور “ميتا” الشخصيات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام حزمة أدوات “أيه.آي ستديو”، وفي الوقت نفسه فإن برنامج “أيه.آي ستديو” يسمح للمستخدمين الذين لا يجيدون استخدام تطبيقات “الذكاء الاصطناعي” وبرامج الرسوم، إنشاء شخصيات “ذكاء اصطناعي” خاصة بناء على اهتماماتهم وكذلك إنشاء امتداد ذكاء اصطناعي لأنفسهم”، مضيفا: “إذا نشر شخص ما أخبارا كاذبة على “فيسبوك”، فقد تساعد أداة الذكاء الاصطناعي في الإبلاغ عنها وتحذير الآخرين من أن المعلومات التي تمت مشاركتها كاذبة”.