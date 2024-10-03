«ميتا» تحذف آلاف الإعلانات من تطبيقاتها

أزالت شركة “ميتا”، آلاف الإعلانات الاحتيالية من تطبيقاتها بعد عمليات احتيال طالت العشرات، وقدرت الخسائر بملايين الدولارات.

وذكرت صحيفة “الغارديان”، أن شركة “ميتا”، أزالت 9 آلاف إعلان احتيالي من “فيسبوك” و”إنستغرام” بالتعاون مع البنوك الأسترالية، بعد خسائر للضحايا تقدر بـ43 مليون دولار”.

ووفق الصحيفة، “استخدمت عمليات الاحتيال صورا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاهير لخداع الأشخاص في مخططات استثمارية وهمية”.

وأشارت الصحيفة، “إلى أن مثل هذه الاحتيالات استخدمت صورا مزيفة لمشاهير أستراليين مثل المليارديرة “جينا راينهارت” أو شخصية التلفزيون “لاري إمدور”، مضيفة أن “الشركة أطلقت أداة تبادل معلومات الاحتيال (FIRE) الجديدة لجمع المعلومات حول عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وللحد من الخسائر المالية الهائلة التي تكبدها الضحايا في استراليا”.

وقالت: “حظرت “ميتا” 8000 صفحة و9000 إعلان احتيال على “فيسبوك”، في أول 6 أشهر من عمل، أداة FIRE”.

وبحسب خدمة Scamwatch التابعة للحكومة الأسترالية، “أبلغ الأستراليون عن خسائر بقيمة 43.3 مليون دولار من عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي فقط من يناير إلى أغسطس، وما يقارب 30 مليون دولار تتعلق بعمليات احتيال استثمارية وهمية”.

وأفادت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن “الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي ارتفعت بنسبة 16.5% إلى 93.5% (نحو 64 مليون دولار أمريكي) في العام الماضي”.

هذا وتعد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت مشكلة متنامية في أستراليا وأماكن أخرى، وشهدت أستراليا ارتفاعا في عمليات الاحتيال بواسطة صور التزييف العميق للمشاهير.