«ميتا» تحظر حسابات المرشد الإيراني على «فيسبوك» و«إنستغرام» 



أعلنت شركة “ميتا” أنها قامت بحظر حسابات المرشد الإيراني علي خامنئي على منصتي فيسبوك وإنستغرام، في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال متحدث باسم “ميتا” إنه تم حظر حسابات خامنئي بسبب انتهاكها المتكرر لسياسات المنصة.

ووصل عدد متابعي المرشد الإيراني خامنئي ما يقارب على منصة إنستغرام إلى نحو 5 ملايين قبل أن يتم حظر حسابه.

يُشار إلى أن منصتي فيسبوك وإنستغرام محظورتان في إيران، لكن مع ذلك، لا تزال تستخدم عبر “شبكات افتراضية خاصة” تسمح للمستخدمين بالتجاوز عن الرقابة الحكومية.