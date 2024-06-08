«ميتا» تستخدم الذكاء الاصطناعي لجني الأرباح من «واتساب»

أطلقت “شركة ميتا”، “أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب”.

وقالت “شركة ميتا”، إنها “تسعى من خلال البرنامج إدرار الأرباح من خدمة المراسلات الشهيرة “واتساب”.

وأكد مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي “لشركة ميتا”، “التزام الشركة بتحسين تجربة المستخدمين وتمكين الشركات من الوصول إلى جمهورها بطرق مبتكرة وفعّالة”.

وبحسب ما نقلت مواقع مختصة بالشأن التقني، “ستُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في البرنامج الجديد لتوجيه الإعلانات إلى المستخدمين بناءً على اهتماماتهم واحتياجاتهم، وذلك باستخدام نفس الأساليب المُتبعة على فيسبوك وإنستغرام، ولكن لن يتمكن المعلنون من استهداف المستخدمين إلا إذا كان المستخدم قد ربط حسابه على واتساب بحسابه على إحدى منصات ميتا الأخرى، مثل فيسبوك”.

وأوضح جيلهيرم هورن، رئيس الأسواق الإستراتيجية في “واتساب”، لوكالة رويترز، “أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستُساعد الشركات على تحسين توصيل الإعلانات إلى المستخدمين “الذين من المرجح أن يتفاعلوا معها”،مضيفا: “هذا مهم جدًا للشركات لأنهم يدفعون ثمن تلك الرسائل”.

هذا وتُكثف “ميتا” جهودها لكسب المال من تطبيق واتساب، الذي يُعدّ أكبر تطبيق تملكه من حيث عدد المستخدمين اليومي.