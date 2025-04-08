ميتا تضيف نماذج «ذكاء اصطناعي» جديدة إلى تطبيقاتها ومنصاتها

أعلنت شركة “ميتا”، عن “ثلاثة نماذج ذكاء اصطناعي جديدة من عائلة “Llama”، مشيرة إلى أن “هذه البرمجيات ستمنح المستخدمين إمكانيات مميزة في معالجة البيانات”.

وأشار “ميتا” إلى أن “نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة Llama 4 Scout، وMaverick، وBehemoth، يمكن أن تعمل حاليا مع مساعد Meta AI في تطبيقات “واتس آب” و”ماسنجر” و”إنستغرام” المخصصة للحواسب، كما أن هذه البرمجيات قادرة على معالجة النصوص والبيانات المكتوبة، ويمكنها معالجة الصور ومقاطع الفيديو، ما سيمنح مستخدمي هذه التطبيقات إمكانيات مميزة”.

وتبعا للشركة، فإن “التحليلات أظهرت أن نموذج Llama 4 Scout يتمتع بقدرة على معالجة سياقات تصل إلى 10 ملايين رمز (Token)، متفوقا بذلك على نماذج مثل Gemma 3 وGemini 2.0 Flash-Lite من غوغل، بالإضافة إلى النموذج المفتوح المصدر Mistral 3.1”.

ووفق الشركة، “أما نموذج Maverick فتشير شركة Meta إلى أنه ينافس نماذج GPT-4o و Gemini 2.0 Flash، ويُقدّم أداء مماثلا لنموذج DeepSeek-V3 في مهام البرمجة والاستدلال المنطقي”.

يذكر أن “مؤتمر LlamaCon سيعقد أواخر أبريل الجاري”.