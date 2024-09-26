«ميتا» تطرح نظارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة “ميتا”، خلال مؤتمرها السنوي “كونكت” بمقرها الرئيسي في كاليفورنيا، “عن أول نموذج عمل لنظارات الواقع المعزز الجديدة “أوريون”، المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وعرضت “ميتا” أول نماذجها لنظارات الواقع المعزز “أوريون” إلى جانب تحديثات لمنتجاتها في مجال الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، بعد سحب نظارة سوداء من علبة معدنية على خشبة المسرح: “هذا هو العالم المادي متداخلا مع الصور المجسمة”.

وأضاف “في الوقت الحالي، أعتقد أن الطريقة الصحيحة للنظر إلى “أوريون” هي أنها آلة زمن إلى المستقبل الذي أعتقد أنه سيكون مثيرا للغاية”.

وقال: “صنعت نظارات “أوريون” من سبيكة “مغنيسيوم” ومدعومة برقائق إلكترونية صممتها “ميتا”، وسيتمكن المستخدمون من التفاعل مع النظارة من خلال تتبع اليد، وهي تقنية تساعد على العمل في بيئة الواقع الافتراضي أو المختلط والتفاعل معها دون الحاجة إلى وحدات تحكم منفصلة، وكذلك من خلال الصوت وواجهة تحكم عصبي توضع على المعصم”.

ووصف زوكربيرغ، “أوريون” بأنها “مجموعة قيد التطوير”، وقال إن “ميتا” تخطط للعمل على جعلها أصغر حجما وأكثر أناقة وأقل تكلفة للمستهلكين في وقت لاحق”.

في سياق آخر، أعلنت شركة “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، عن تحديثات جديدة للذكاء الاصطناعي الخاص بها، بما في ذلك روبوتات ذكية قادرة على الاستجابة للأوامر الصوتية بفضل مساعدها الرقمي Meta AI، بالإضافة إلى تحسينات على نظارات Ray-Ban الذكية، مثل إمكانية ترجمة فورية للغات وتشغيل الموسيقى عبر الأوامر الصوتية.

وبحسب الشركة، “حققت نظارات “ميتا راي بان” (Ray-Ban Meta)، منذ إطلاقها شعبية كبيرة، ومع إضافة ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، بالإضافة إلى إصدار تصميم خاص، يبدو أن تلك النظارات ستحوز على شهرة إضافية، حيث تتضمن التحديثات الجديدة القدرة على إجراء محادثات بشكل طبيعي أكثر مع “ميتا إيه آي” (Meta AI) حيث يمكن للمستخدمين بدء المحادثة بعبارة “مرحبا ميتا” ثم طرح أسئلة متتابعة دون الحاجة لتكرارها”.

ووفق الشركة، “أيضا، ستساعد النظارات المستخدمين في تذكر تفاصيل عملية مثل مكان ركن السيارة، ويمكن استخدامها لإعداد تذكيرات عن طريق الأوامر الصوتية، بالإضافة إلى إرسال رسائل صوتية عبر واتساب وماسنجر بسهولة، ويمكن للمستخدم سؤال “Meta AI” عن المعالم أو الحصول على اقتراحات للأماكن التي يمكن استكشافها في الموقع، مما يتيح تجربة فريدة بدون استخدام اليدين، وفي المتاجر، يمكن للذكاء الاصطناعي في النظارات تقديم أفكار للوجبات بناءً على المواد الغذائية المتوفرة، مما يعزز من كفاءة التسوق”.

وبحسب الشركة، “قريبا، ستتمكن النظارات من ترجمة الكلام في الوقت الحقيقي، مما يسهل التواصل عبر حواجز اللغة” يؤكد موقع “ميتا”، وتخطط الشركة لإطلاق أول نسخة تجارية من هذه النظارات بحلول عام 2027”.

هذا وتعمل شركات التكنولوجيا الكبرى منذ سنوات على تطوير أجهزة الواقع المعزز، على الرغم من فشل أغلب مساعيها في هذا الصدد، مثل نظارات (غلاس) التابعة لغوغل.

All this complete with new frames and lenses! Check out all of the Ray-Ban Meta glasses updates here: https://t.co/mEeXC89WBB — Meta (@Meta) September 25, 2024