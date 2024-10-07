«ميتا» تطلق مزايا جديدة لتطبيقي فيسبوك وماسنجر

في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز التفاعل، أعلنت شركة “ميتا”، إضافة مجموعة من المزايا الجديدة إلى منصتي “فيسبوك وماسنجر”.

وبحسب الشركة، “سيتم إطلاق الميزات الجديدة تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وتتضمن التحديثات الجديدة إنشاء علامات تبويب مبتكرة مثل “محلي” و”استكشاف”، بالإضافة إلى تحسينات على مقاطع الفيديو القصيرة المعروفة باسم Reels”ريلز”.

ووفق بيان الشركة، “سيقوم تبويب “استكشاف” الجديد بتقديم محتوى مخصص للمستخدمين بناءً على اهتماماتهم، باستخدام خوارزمية متقدمة، كما ستم دمج جميع أنواع مقاطع الفيديو في قسم واحد، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى Reels والمقاطع الطويلة والمباشرة”.

وأعلنت “ميتا”، أيضًا عن “أدوات ذكاء اصطناعي جديدة، مثل ميزة “غروب اول Group AI” التي تتيح لمشرفي المجموعات تمكين الأعضاء من طرح الأسئلة والحصول على روابط ذات صلة بالمنشورات”.

وبحسب الشركة، “إضافةً إلى ذلك، تم دمج مساعد “ميتا اول “Meta AI، في فيسبوك لتعزيز الإبداع، حيث سيتوفر أداة “تخيل نفسك” (Imagine Yourself) في أدوات تحرير القصص، وهذا سيمكن المستخدمين من توليد صور تعكس أفكارهم بناءً على الأوامر النصية، كما تم إضافة ميزة “ملخصات التعليقات” التي تلخص التعليقات في المجموعات العامة”.

أما في تطبيق ماسنجر، وبحسب الشركة، “فقد حصلت الملاحظات (Notes) على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة الموسيقى والإشارة إلى الأصدقاء، كما تم تقديم ميزة “الذكريات” (Memories) التي تعرض الصور السابقة من المحادثات”.

وبحسب الشركة، “هذه التحسينات الجديدة تعكس التزام ميتا بتقديم تجربة مستخدم متكاملة وجذابة، تسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي وتسهيل الوصول إلى المحتوى المخصص”.