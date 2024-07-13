«ميتا» تعلن رفع القيود على حسابي ترامب في فيسبوك وإنستغرام

بعد نحو ثلاثة أعوام على تعليق شركة «ميتا» حسابي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على «فيسبوك» و«إنستغرام»، أعلنت الشركة أنها قررت رفع بعض من تلك القيود في الأسابيع المقبلة.

وكانت «ميتا» قد علقت حسابي ترامب إلى أجل غير مسمى بعد إشادته بالأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأميركي في السادس من يناير 2021. وأعادت الشركة بعد ذلك الحسابين في أوائل عام 2023 قائلة إنها ستراقب منشورات ترامب تحسباً لاكتشاف المزيد من الانتهاكات التي قد تؤدي إلى تعليق آخر لمدة تتراوح بين شهر وعامين.

وقالت «ميتا» إن ترمب الذي سيخوض انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الأميركي جو بايدن لن يخضع لمزيد من المراقبة، وفقاً لوكالة (رويترز) للأنباء.

وأضافت الشركة في منشور محدث “في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادراً على سماع المرشحين للرئاسة على نفس الأساس”»”.

ولفترة طويلة، انتقد بعض خبراء وسائل التواصل الاجتماعي شركة «ميتا» وغيرها من المنصات لتقاعسها عن تعديل المحتوى السياسي بما في ذلك من المرشحين السياسيين.

وكان قد تم حظر حساب ترمب على منصة «تويتر»، «إكس» حالياً، في عام 2021، وأعاد الملياردير إيلون ماسك صاحب منصة «إكس» حساب ترمب بعد فترة وجيزة من الاستحواذ على الشركة في عام 2022 لكن ترامب لم ينشر سوى منشور واحد منذ ذلك الحين.