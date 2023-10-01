«ميتا» تعلن عن نظارة الواقع المختلط.. ميتا كويست3

أعلنت ميتا نهاية الأسبوع الماضي عن نظارة Meta Quest 3 وهي أحدث نظارات الواقع المختلط التي تتعارض مع Vision Pro الأكثر تكلفة والتي تخطط أبل لإطلاقها العام المقبل.

ووفقا لما أوردته منصة “رقمي” تتميز النظارة بدقة عرض 4k+ بفضل شاشتين بدقة 2064 × 2208 لكل عين ومعدل تحديث 90 هرتز ومعدل تحديث تجريبي” يبلغ 120 هرتز حيث تم تحسين الدقة بنسبة 30% مقارنةً بـ Quest 2 ولا تدعم تتبع العين.

تستخدم Meta شريحة Snapdragon XR2 Gen 2 من شركة كوالكوم ( ضعف قوة معالجة GPU لـ Meta Quest 2 ) وتدعم Quest 3 الألعاب سريعة الحركة، والألوان الكاملة السلسة.

كما تم تجهيز Quest 3 بصوت مكاني ثلاثي الابعاد ونطاق صوت أعلى بنسبة 40% مقارنة بسابقه وبشبكة Wi-Fi 6E، ومؤشر LED يتيح للأشخاص القريبين معرفة متى تكون الكاميرات قيد الاستخدام، ودعم الاتصال بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل Meta Quest Link و Air Link.

متوفر بخيارين للتخزين: 128 جيجابايت و512 جيجابايت، وكلاهما مقترن بـ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

من حيث المحتوى، يوفر Quest 3 إمكانية الوصول إلى مكتبة واسعة تضم أكثر من 500 عنوان. بما في ذلك تطبيقات Meta Quest والألعاب والتجارب الغامرة .

يبلغ وزن Meta Quest 3 حوالي 515 جرامًا، وهو أثقل قليلاً من Quest 2 ب12 جرام.

تستخدم Meta Quest 3 وحدات تحكم Touch Plus اللتين تعملان بمثابة “امتداد طبيعي” لليدين واكثر راحة وتوفران المزيد من ردود الفعل اللمسية الملموسة ولا يزال يتم تشغيلهم باستخدام بطاريات AA.

عمر البطارية ظل كما هو في Quest 3، ( 2.4 ساعة من اللعب عندما تكون مشحونة بالكامل) و سيستغرق حوالي ساعتين لشحن Quest 3 بالكامل من 0 إلى 100 بالمائة عند استخدام الشاحن بقدرة 18 واط المرفق مع الجهاز.

يبلغ سعر Meta Quest 3 مبلغ 500 دولار لسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت أو 649.99 دولار لطراز 512 جيجابايت، مع فتح الطلبات المسبقة، ومن المقرر أن تبدأ الطلبات في الوصول في أكتوبر.

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