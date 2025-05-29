ميتا تكسر حاجز المليار… زوكربرغ يعلن قفزة تاريخية باستخدام «الذكاء الاصطناعي»

أعلن مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس مجموعة “ميتا”، أن عدد مستخدمي أداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي “ميتا إيه آي” بلغ مليار مستخدم نشط شهريًا، يعتمدون عليها مرة واحدة على الأقل خلال الشهر، جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجموعة “ميتا” في أواخر مايو 2025، مؤكداً على توسع انتشار هذه التقنية في مختلف تطبيقات المجموعة.

وكان زاكربرغ قد صرح في نهاية أبريل الماضي عبر صفحته على “فيسبوك” بأن “ميتا إيه آي” يستخدمها نحو مليار مستخدم نشط شهريًا من خلال مختلف تطبيقات “ميتا”، وتأتي هذه الأرقام في سياق منافسة حامية بين عمالقة التكنولوجيا لتوفير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، بعد النجاح الكبير الذي حققته أداة “تشات جي بي تي” التابعة لشركة “أوبن إيه آي” منذ إطلاقها في أواخر 2022.

في المقابل، أفاد سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “غوغل”، بأن خدمته “إيه آي أوفرفيوز” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقدم إجابات مكتوبة عن الاستفسارات على محرك البحث، تضم أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريًا، مشيرًا إلى أن “غوغل تتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي لعدد أكبر من الناس مقارنة بأي منتج آخر في العالم”.

وأضاف بيتشاي أن مساعد الذكاء الاصطناعي “جيميناي” من “غوغل” يمتلك 400 مليون مستخدم نشط شهريًا، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا لأداة “أوبن إيه آي” 400 مليون مستخدم في فبراير الماضي.

تسعى “ميتا” إلى دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها المختلفة، مثل “واتساب” و”إنستغرام”، حيث يظهر المساعد الذكي بشكل سهل وبدون الحاجة إلى البحث المباشر عنه، بالإضافة إلى إطلاقها لتطبيق “ميتا إيه آي” المستقل قبل شهر.

في ديسمبر 2024، تجاوز عدد مستخدمي منصة واحدة على الأقل من منصات “ميتا” اليومية 3.5 مليار مستخدم حول العالم، ما يعكس انتشار وتأثير خدمات المجموعة الواسعة.

هذا التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يعكس التنافس الشديد بين كبرى شركات التكنولوجيا للاستحواذ على أكبر قاعدة مستخدمين وتعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.