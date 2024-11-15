«ميتكا» اليونانية تستعرض خبراتها في مجال الطاقات المتجددة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة “ميتكا” اليونانية قدّمت عرضاً فنياً حول التحول الطاقوي، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المؤسسة خلال اليومين الماضيين.

واستعرضت الشركة خلال الاجتماع خبرتها الواسعة في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، بما في ذلك مصادر الطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى نسب الطاقة المنتجة من هذه المصادر في دول عدة حول العالم.

كما تناول الاجتماع الجوانب الفنية والعلمية المتعلقة بإمكانية الاستفادة من هذه المشاريع وطرق تنفيذها، في ظل دراسة المؤسسة لإمكانية تطبيقها في الحقول النفطية ومواقع العمليات.

يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام المؤسسة بتطوير الطاقات البديلة وبحث الخيارات المتاحة لتعزيز الاستفادة منها في قطاع النفط.