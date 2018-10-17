أعلنت شركة “هواوي” الصينية الرائدة عن هاتفين جديدين “ميت 20″، و”ميت 20 برو”، وصفا بأنهما قنبلتين تدمران كل منافسي الشركة في سوق الهواتف الذكية.

واتفقت المواصفات الرسمية للهاتفين الجديدين مع جميع التسريبات، التي تحدثت عن مميزات الهاتفين المرتقبة، وفقاً لما نقلته تقارير صحفية عديدة.

واعتمدت شاشات على هاتفي “هواوي ميت 20″ و”هواوي ميت 20 برو” على “النتوء العلوي” في الشاشة الأمامية، مثل هاتف “آيفون X”، والتي تحافظ على الاستخدام الكامل للشاشة اللمسية.

وأتى هاتف “هواوي ميت 20” بشاشة لمسية “إل سي دي” مسطحة” بقياس 6.53 بوصة بدقة FullHD+.

فيما جاء هاتف “هواوي ميت 20 برو” بشاشة منحنية الأطراف من نوع “سوبر أموليد” ومستشعر بصمات مدمج في الشاشة نفسها.

وتم دعم هاتفي “هواوي” بمعالج ثماني النواة من نوع “هاي سيليكون كيرين 980” وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

ميت 20 والكاميرا الخارقة

ولكن أبرز ما ميز هاتفي “هواوي” الجديدين، هو تقنيات الكاميرا المتميزة، خاصة الكاميرا الثلاثية الخلفية “غير المسبوقة” في عالم الهواتف الذكية.

ودعمت الشركة الصينية هاتفيها بكاميرا أمامية أحادثية بدقة 24 ميغابيكسل والمزودة بتقنيات ذكاء صناعي مميزة لتعزيز عملها في جميع ظروف الإضاءة.

أما الكاميرا الخلفية الثلاثية لنسخة “برو”، فيمكنها التصوير بمستشعر أساسي بدقة 40 ميغابيكسل.

أما المستشعر الثاني فيمكنه التصوير بدقة 20 ميغابيكسل، والثالث بدقة 8 ميغابيكسل.

وبالنسبة لهاتف هواوي ميت 20، فيمكنه التصوير بالمستشعر الأول بدقة 12 ميغابيكسل، والثاني بدقة 16 ميغابيكسل، والثالث بدقة 8 ميغابيكسل.

وبالنسبة لبطارية هاتفي “هواوي ميت 20 برو” ستأتي بقدرة 4200 ميللي أمبير في الساعة المدعومة بتقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

وبطارية “هواوي ميت 20” ستأتي ببطارية 4000 ميللي أمبير في الساعة وغير المدعومة بتقنية الشحن اللاسلكي.

وسيأتي الهاتفين بمستشعرات مقاومة للماء والأتربة ومكبرات صوت مزدوجة.

ويضم خط الإنتاج الجديد الهاتف “ميت 20” بأسعار معلنة تتراوح بين 799 و849 يورو (925-983 دولارا) بحسب توزيع الذاكرة.

أما الهاتف “ميت 20 برو” كامل المواصفات فسعره دون 799 جنيها استرلينيا في بعض متاجر التجزئة بالمملكة المتحدة وبسعر معلن عند 849 جنيها استرلينيا أو 1049 يورو في أنحاء أوروبا.

المزيد من المفاجأت

لم يخلو إعلان “هواوي” من المفاجآت، حيث كشفت عن مفاجأة ثالثة.

حيث أطلقت نسخة خاصة من هاتفها، وأطلقت عليه “هواوي ميت 20 آر إس” والذي صممته بالتعاون مع “بورش ديزاين” الألمانية.

وستحافظ النسخة على المواصفات الأساسية لنسخة “برو”، ولكن بدعمها بعدد من الميزات الجديدة المتعلقة بالتصميم الخارجي للهاتف.

وتم صناعة هيكل “ميت 20 آر إس” من الجلد والزجاج، مع خط كما خطوط سباق السيارات بطول الهاتف من الخلف.

كما تم تقديم دعم إضافي للمواصفات بجعل ذاكرة الوصول العشوائي “رام” 8 غيغابايت وسعة التخزين الداخلية 256 غيغابايت، ونسخة أخرى بسعة 512 غيغابايت.

ولكن الصدمة ستكون في سعر تلك النسخ، والذي سيتراوح ما بين 1695 يورو و2095 يورو.