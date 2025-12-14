ميثاق أممي لتعزيز مشاركة «ذوي الإعاقة» في السياسة

انضم أكثر من ثلاثين شخصًا من ذوي الإعاقة إلى موظفي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في ورشة عمل انعقدت يوم الأحد، بهدف إعداد ميثاق يضمن شمول ذوي الإعاقة في الحوار المهيكل، بما يكفل حضور أصواتهم في صياغة مستقبل ليبيا عبر خارطة الطريق للعملية السياسية.

وركّزت الورشة على تحديد آليات الدعم اللازمة لتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المسار السياسي، مع التأكيد على دورهم كأطراف رئيسية في بناء ليبيا الجديدة، وليس كمجرد فئات مستفيدة من السياسات العامة.

وشارك في النقاشات ممثلون عن مختلف أنواع الإعاقة والخبرات، وشكّلت النساء نصف عدد المشاركين، حيث جرى تبادل الرؤى حول التحديات التي تعيق المشاركة السياسية، وسبل تجاوزها من خلال إدماج شامل يراعي الاحتياجات المتنوعة.

وقالت إحدى المشاركات إن هذا اللقاء جمع للمرة الأولى طيفًا واسعًا من الخبرات وأنواع الإعاقة حول طاولة واحدة، ما أتاح مساحة حقيقية للاستماع المتبادل وبناء رؤية مشتركة للمستقبل.