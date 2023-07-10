ميدان الشهداء.. الداخلية تستعد لتسليم سيارات الشرطة لمديريات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تجهيز سيارات استعدادا لتسليمها لمديريات أمن شرق ووسط وغرب الجبل الغربي.

واصطفت السيارات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس منذ ليل أمس الأحد وإلى صباح اليوم الإثنين، لحين تسليمها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي الرابع من يوليو الجاري، أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، بعد تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر على هذا الملف.

ثم أعلن رئيس حكومة الوطنية الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إرجاء تنفيذ القرار حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه، مؤكدا أنّ «قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقًا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بُعد سياسي».