ميدفيديف: قد نضطر لشن ضربات وقائية ضد الغرب إذا لزم الأمر!

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في تصريحات لوكالة “تاس” اليوم الخميس، إن الغرب يشن حرباً حقيقية ضد روسيا، وإن تصريحات الغرب حول احتمال هجوم روسي على أوروبا “مجرد هراء”. وأضاف أن روسيا قد تضطر للرد وشن ضربات وقائية إذا دعت الحاجة.

وأكد ميدفيديف أن نزع سلاح أوكرانيا قد ينقذها من “الألاعيب الجيوسياسية الدموية” التي تديرها قوى أجنبية، مشدداً على أن النخب الغربية تسعى للانتقام من روسيا نتيجة إخفاقاتها السابقة.

يُذكر أن ميدفيديف معروف بتصريحاته التصعيدية تجاه الغرب منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث دعا مرارًا لاستخدام القوة القصوى وحتى الضربات الاستباقية، بما في ذلك الأسلحة النووية، دفاعاً عن روسيا.

روسيا تسلّم أوكرانيا جثث 1000 جندي أوكراني إضافي في إطار اتفاقات إسطنبول

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تسليم الجانب الأوكراني جثث أكثر من 1000 من جنوده القتلى، وذلك ضمن تنفيذ اتفاقات إسطنبول المتعلقة بالمسائل الإنسانية بين الطرفين. وأكد فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي المفاوض، أن عملية التسليم جرت وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الجولة الثانية من المحادثات التي عُقدت في 2 يونيو الماضي بتركيا.

وقال ميدينسكي، عبر قناته على “تلغرام”: “تسلّمت روسيا من الجانب الأوكراني جثث 19 من جنودها”، مشيرًا إلى أن هذه المبادلة تأتي في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الأخيرة.

ويُعد هذا التسليم جزءًا من خطة أوسع لتبادل الجثث بين الجانبين، في وقت يستمر فيه النزاع المسلح وتتصاعد المعارك على عدة محاور ميدانية.

وكانت الجولة الثانية من المفاوضات بين موسكو وكييف قد أسفرت عن اتفاق مبدئي يشمل تبادل الأسرى وتنظيم وقف إطلاق نار مؤقت في مناطق محددة لتسهيل جمع جثث القتلى. غير أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تراجع عن الاتفاق بعد ساعتين من إعلانه، وفقًا لما صرح به ميدينسكي، الذي أكد في المقابل أن موسكو التزمت بما تم الاتفاق عليه.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر في الرئاسة التركية أن أنقرة أبدت استعدادها لاستضافة “الجولة الثالثة” من المفاوضات، رغم عدم تحديد موعد رسمي حتى الآن.

يُذكر أن روسيا كانت قد أعلنت مؤخرًا تحقيق تقدم ميداني ملحوظ وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر في عدة محاور.

أوكرانيا تشكو فشل منظومات الدفاع الأوروبية SAMP-T في اعتراض الصواريخ الروسية

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الجيش الأوكراني يواجه صعوبات في استخدام منظومات الدفاع الجوي الفرنسية-الإيطالية SAMP-T لرصد واعتراض الصواريخ الباليستية الروسية، مشيراً إلى ضعف أداء هذه الأنظمة منذ بدء استخدامها.

في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول إيطالي في وزارة الدفاع أن بلاده تلقت “ردود فعل إيجابية” من كييف بشأن أداء النظام، بينما أكدت شركة Eurosam المنتجة للنظام أن SAMP-T يتفوق في بعض الخصائص على منظومات “باتريوت” الأمريكية، خاصة في الرادار الذي يقوم بدورة مسح كاملة كل ثانية ويغطي مدى يزيد عن 350 كيلومتراً.

وأشار المستشار العسكري لدى Eurosam، إريك تاباكي، إلى أن النظام قادر على إطلاق الصواريخ في جميع الاتجاهات والوصول لمسافات تصل إلى نحو 145 كيلومتراً.

يُذكر أن بطاريات SAMP-T التي زودت بها أوكرانيا من فرنسا وإيطاليا استنزفت مخزون صواريخها تقريباً، ولم تتلق أوكرانيا شحنات جديدة لنظام SAMP-T منذ أكثر من عام ونصف، وفق تقارير إعلامية.

وتؤكد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية السلمية، وتتهم دول “الناتو” بالتدخل المباشر في النزاع، واصفة إمدادات الأسلحة بأنها “تلعب بالنار”.