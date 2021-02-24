ميركل: ألمانيا تشهد موجة كورونا الـ3

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قالت أمس الثلاثاء، إن بلادها تشهد “الموجة الثالثة” من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء تصريح ميركل خلال كلمتها أمام الحزب المحافظ في البرلمان، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” .

وأظهرت بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 68318 بعد تسجيل 415 وفاة جديدة.

كما أشارت بيانات المعهد أيضا إلى أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع منذ بداية الجائحة في البلاد، إلى مليونين و394811 بعد تسجيل 3883 إصابة جديدة.

وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد قررت خلال اجتماع مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، الأسبوع الماضي، تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في ألمانيا، لمنع انتشار فيروس كورونا حتى 7 مارس المقبل.