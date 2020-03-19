ميركل: ألمانيا لم تواجه تحدياً مثل «كورونا» منذ الحرب العالمية الثانية

إبطاء انتشار الفيروس حاليا هو السبيل الوحيد للتعامل معه. [أرشيفية/إنترنت]

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بلادها لم تواجه تحديا مثل فيروس كورونا المستجد، منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في مؤشر على صعوبة الأزمة التي يفرضها الفيروس.

وفي خطاب تلفزيوني مباشر، مساء الأربعاء، أشارت ميركل إلى أن هناك سبيلاً وحيداً للتعامله مع فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المستشارة الألمانية قولها، إنه بالرغم من أن الباحثين يعملون تحت ضغط كبير لتطوير لقاح ودواء لعلاج المرض التنفسي الجديد، فإن “إبطاء انتشار الفيروس حاليا هو السبيل الوحيد للتعامل معه”.

ونوهت بأن لدى ألمانيا نظام صحي ممتاز، ربما من أفضل الأنظمة في العالم، وقالت: “لكن مستشفياتنا أيضا ستنهار بالكامل إذا توجه عدد أكبر مما تتحمله من المرضى إليها في وقت قصير”.

ودعت ميركل كل شخص في ألمانيا لحماية الأكثر ضعفاً تجاه فيروس كورونا المستجد.

وأضافت تقول: “دعوني أخبركم.. هذا خطير، تعاملوا معه بجدية أيضا”.

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