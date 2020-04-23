ميركل: العالم سيضطر للتعايش مع كورونا لفترة طويلة

التدابير المتخذة لمواجهة كورونا تخلق المصاعب. [أرشيفية/رويترز]

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن العالم سيضطر للتعايش مع فيروس كورونا لفترة طويلة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن ميركل قولها، في كلمة لها أمام المجلس الفيدرالي الألماني، اليوم الخميس، إن العالم يمر بمرحلة استثنائية بسبب وباء كورونا، وأن الدول أمام اختبار صعب.

وأشارت إلى أن التدابير المتخذة لمواجهة كورونا، تخلق المصاعب، وقالت: “إلا أننا لسنا في نهاية الوباء، بل لا زلنا في بدايته. وسنضطر للتعايش أكثر معه.”

وتطرقت ميركل إلى الجهود المبذولة حول العالم، لإيجاد لقاح مضاد لكورونا، مشددة على أهمية التعاون الدولي في هذا الخصوص.

وأضافت: “العلم والمعرفة لا جنسية لهما. العلم لخدمة الإنسانية جمعاء. لذا عندما يتم العثور على لقاح، يتوجب إتاحته للجميع، ويكون سعره مناسباً.”

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