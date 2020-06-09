ميركل تبحث الوضع في ليبيا مع السيسي

بحثت المستشارة أنجيلا ميركل،يوم الاثنين، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، من خلال مكالمة هاتفية مستجدات الوضع في ليبيا.

وقالت ميركل: في بيان لها، للسيسي إن “المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة يجب أن تظل الهدف الرئيسي لعملية السلام في ليبيا التي تشهد قتالا بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعناصر خليفة حفتر”.

ويذكر قدم السيسي، يوم السبت، مبادرة جديدة لإنهاء الصراع في ليبيا، بعدما حققت قوات الجيش الليبي لحكومة الوفاق الوطني سلسلة انتصارات على عناصر حفتر، لتجهض بذلك محاولته في إقتحام البلاد بالقوة بمساعدة من مصر والإمارات وروسيا.