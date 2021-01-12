ميركل تتوقع استمرار إجراءات الإغلاق بسبب كورونا في ألمانيا حتى «أبريل»

المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أبلغت المشرعين في حزبها المحافظ أنها تتوقع أن يستمر الإغلاق في ألمانيا للحد من انتشار فيروس كورونا حتى بداية شهر أبريل القادم.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية عن ميركل قولها: “إذا لم ننجح في وقف هذا الفيروس البريطاني، فسنواجه 10 أضعاف عدد الحالات بحلول عيد الفصح. نحتاج من 8 إلى 10 أسابيع أخرى من الإجراءات الصارمة”.

إلى ذلك قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة فيديو نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية السبت، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء كورونا المستجد في ألمانيا.

ومنذ 16 ديسمبر الماضي، جرى في ألمانيا تشديد الإجراءات، فقد تم إغلاق جميع المؤسسات، باستثناء محلات البقالة ومحلات الأجهزة الصغيرة ومحلات بيع الأدوية والصيدليات وأخصائيي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد ومتاجر الحيوانات الأليفة والمؤسسات الطبية، وطُلب من السكان عدم مغادرة المنزل دون سبب وجيه، كما طلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من ناحية انتشار الوباء، اجتياز اختبار مزدوج لـ كورونا المستجد عند وصولهم إلى ألمانيا.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”، هدد كبير موظفي المستشارة ميركل بتمديد الإغلاق إذا لم تمتثل الولايات الفيدرالية للإجراءات المتفق عليها حتى 31 يناير ، حسبما ذكرت صحيفة بيلد في 7 يناير.