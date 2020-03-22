«ميركل» تدخل في حجر صحي بعد مخالطتها طبيباً مصاباً بكورونا

ستواصل ميركل أنشطتها الرسمية في الحجر الصحي من المنزل بالعاصمة برلين. [رويترز]

أعلنت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأحد، عن دخول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في حجر صحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا المستجد.«»

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت في بيان، إن المستشارة “ستختبر في الأيام المقبلة” لمعرفة ما إذا كانت مصابة.

ونوه بأنها ستواصل أنشطتها الرسمية في الحجر الصحي من المنزل بالعاصمة برلين.

هذا وأعلنت المستشارة الألمانية، في وقت سابق، أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار كورونا المستجد.

وقالت في مؤتمر صحفي إنه يتوجب احترام مسافة 1.5 متر على الأقل في الأماكن العامة، موضحة أن المطاعم وصالونات تصفيف الشعر ستُغلق أبوابها.

يأتي ذلك في حين، أعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي الألماني، اليوم الأحد، عن تسجيل 9 وفيات ونحو 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المعهد تسجيل 1948 حالة إصابة جديدة بالوباء منذ أمس، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 18610 أشخاص، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد 55.

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