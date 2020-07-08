«ميركل» تدعو للاستعداد لانفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

قالت المستشارة أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستواصل الجهد من أجل التوصل لشراكة جديدة مع بريطانيا بحلول نهاية العام.

وطالبت ميركل الاتحاد الأوروبي أن يستعد أيضاً لانفصال مفاجئ من بريطانيا بدءا من 2021.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المستشارة الألمانية قولها، للبرلمان الأوروبي الذي تتناوب الدول رئاسته وتتولى ألمانيا رئاسته حاليا حتى نهاية العام: “التقدم في المفاوضات حتى الآن كان محدودا، إذا وصفناه دبلوماسيا”.

وأضافت: “اتفقنا مع المملكة المتحدة على إسراع مسار المحادثات … سأستمر في الدفع من أجل حل جيد لكن علينا أيضا أن نستعد لاحتمال سيناريو عدم التواصل لاتفاق”.

يُشار إلى أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، وهي حاليا في فترة انتقالية مع الكتلة من أجل منح الطرفين الوقت لتشكيل علاقة جديدة في كل شيء بدءا من التجارة ووصولا إلى الأمن.

وقاومت بريطانيا حتى الآن ضغط الاتحاد الأوروبي للالتزام بروابط وثيقة في مجالات تتراوح بين المصايد السمكية وتنسيق معايير المنافسة إذ يريد رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي كان من دعاة الانفصال عن الاتحاد، اتفاقا تجاريا محدودا فحسب، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

هذا وسيلتقي مسؤولون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري في لندن لإجراء المزيد من المحادثات.