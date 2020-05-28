المستشارة ميركل تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، دعوتها لوقف إطلاق النار في ليبيا، واستئناف المحادثات السياسية من أجل التوصل إلى تسوية.

وقالت ميركل في كلمة لها بمؤسسة كونراد أديناور في العاصمةبرلين، إن الوضع في إفريقيا، لاسيما التطورات في ليبيا ستظل قضايا هامة بالنسبة لبرلين.

وأضافت: أن “هناك فرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد، خاصة بعد التطورات الجديدة التي حدثت خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك يتطلب شرط التزام الأطراف بخطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الأمم المتحدة والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

يُذكر أن ميركل استضافت في يناير الماضي، مؤتمرا دوليا في برلين لدعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا.