«ميركل» تزور روسيا لبحث تداعيات الأزمة الليبية

زيارة مرتقبة للمستشار الألمانية إلى روسيا لبحث تداعيات الأزمة الليبية. [أرشيف/رويترز]

أعلن الكرملين الاثنين، أن المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، ستزور موسكو يوم السبت القادم، بدعوة من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، لبحث عدد من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال المكتب الصحفي للرئاسة الروسية في بيان له، إنه سيجري خلال الزيارة إجراء المحادثات لبحث تصعيد التوتر في الشرق الأوسط نتيجة الضربة الأمريكية الأخيرة في مطار بغداد، إلى جانب تداعيات الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها ليبيا.

يأتي ذلك في حين تستعد ألمانيا لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في برلين، خلال الفترة القادمة.