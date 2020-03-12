«ميركل» تُؤكد حرص بلادها على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المكالمة تناولت مستجدات الوضع في ليبيا.

وأكدت ميركل حرص ألمانيا على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، والعمل مع حكومة الوفاق الوطني على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه أعرب السراج عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية لإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية.

وأوضح رئيس مجلس الرئاسي بأن غياب الموقف الدولي الحازم يشجع المعتدي على التنصل من الالتزام بمسارات الحل الثلاث ” العسكرية الأمنية والسياسية والاقتصادية ” التي أقرها مؤتمر برلين، وفق قوله.

هذا واستضافت العاصمة الألمانية برلين في يناير الماضي، مؤتمرا دولياً بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذات الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية.