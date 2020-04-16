عربي ودولي

«ميركل» تُؤكد دعم بلادها لمنظمة الصحة وتدعو لتوحيد الصف

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 أبريل 2020 - 21:41
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عربي ودولي
دعم ألماني كامل لمنظمة الصحة العالمية. [أرشيفية/رويترز]

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى استجابة دولية قوية ومنسقة لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، مؤكدة دعمها لعمل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن بيان للمكتب الصحفي التابع لمجلس الوزراء الألماني، حول اجتماع زعماء مجموعة السبع الكبار: “حضرت المستشارة مؤتمرا عبر الفيديو لقادة مجموعة الدول السبع بشأن جائحة كورونا.. وقد عقد بناء على طلب من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إطار رئاسة الولايات المتحدة هذا العام لمجموعة السبع”.

وأكدت ميركل أنه “لا يمكن التغلب على الوباء إلا من خلال تنسيق دولي”، وقد أعربت عن “دعمها الكامل لمنظمة الصحة العالمية والعديد من الشركاء الآخرين”.

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وأضاف البيان: “تُرحب المستشارة أيضا بمبادرة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، لعقد مؤتمر افتراضي للمانحين بخصوص كورونا، يوم 4 أيار/ مايو”.

كما أشادت المستشارة الألمانية “باتفاق الأمس بين وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية بشأن وقف التزامات الديون للدول النامية وناقشت المزيد من الإجراءات المحتملة مع الشركاء في مجموعة السبع”.

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