«ميركل» تُعلن تخفيف قيود كورونا المفروضة في بلادها

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تخفيف القيود المفروضة في بلادها لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقررت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، فتح ملاعب الأطفال والمتاحف والكنائس وأماكن العبادة الأخرى، شرط أن تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ميركل في أعقاب اجتماع مع حكام الولايات، تأكيدها أن ألمانيا بحاجة إلى مواصلة خفض الأعداد اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وشدّدت على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة من أجل تفادي قفزة في أعداد المصابين.

وقالت المستشارة الألمانية: “نحن بحاجة إلى مواصلة خفض وتيرة انتشار الفيروس”.

ونوهت بأن خطوات جديدة للتخفيف من إجراءات العزل سيتم الإعلان عنها يوم 6 مايو المقبل.

يأتي ذلك في حين، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا أكثر من 159 ألف شخص، توفي منهم نحو 6.3 ألف مصاب.

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